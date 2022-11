Con la TorinoCeres un nuovo mercato: «Sarà pronto entro la fine dell’anno»

Dopo oltre cinque anni di disagi, il mercato di corso Grosseto angolo via Lulli si prepara a ritornare a casa. Lo ha confermato, in commissione, l’assessore al Commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino parlando dell’arrivo, a fine anno, di «un mercato nuovo, con sedici piazzole. Collocato tra l’uscita di una delle stazioni della TorinoCeres e un’area giochi per bambini». E così «potenzialmente più appetibile» ha precisato il consigliere del Pd, Simone Tosto. Una piccola rivoluzione per il quartiere Madonna di Campagna, uno spiraglio di luce per residenti e commercianti che dal 2013 fanno i conti con progetti, chiusure e cantieri.

Tre anni di scavi, quelli pattuiti all’inizio, poi diventati cinque. Con i negozianti del controviale, che un tempo si affacciavano sull’area mercatale, a tirare la cinghia per sopravvivere. Un problema in via di risoluzione, mentre viaggiano sicuramente ad altri ritmi i mercati di corso Cincinnato e piazza della Vittoria. Il primo conta 121 posti (sabato 110) con una percentuale di presenze che si attesta all’82,64%. Rifatto nel 2004-05 ha oggi qualche problema di pavimentazione – ha spiegato il presidente della commissione, Pierino Crema – ma funziona bene. Anche il mercato della Vittoria, nato nel 1927, risulta molto frequentato. Con 183 stalli e 141 concessionari al sabato, per una media di 108 e una percentuale di presenze che si aggira al 59%. Meno ottimista il consigliere di Fdi, Enzo Liardo. «Quell’area – ha precisato -, ha molti problemi e andrebbe spostata in via Stradella».

Infine le aree a copertura commerciale (Acc) delle Vallette saranno rinnovate, grazie all’intervento dell’Atc con i fondi del Pnrr, che permetteranno il rifacimento di piazza Pollarolo che tornerà come nuova nei pressi di via dei Mughetti.