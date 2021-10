Si è chiusa oggi alle 15 la due giorni di voto a Torino, con i cittadini chiamati ai seggi per eleggere il nuovo Sindaco (tra i 13 candidati) e il rinnovo del Consiglio Comunale e dei Consigli circoscrizionali (con eventuale turno di ballottaggio previsto domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021). Elezioni da record negativo per l’affluenza: soltanto il 48,06% degli aventi diritto si sono presentati alle urne, il dato peggiore nella storia della città (nel 2016 fu del 57,18%).

QUARTA PROIEZIONE (ORE 21): LO RUSSO AL 44,1%, DAMILANO 38,4%

Poco fa il Consorzio Opinio Italia per Rai ha diffuso le quarte proiezioni per la giornata di elezioni Amministrative di oggi. Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra, è al 44,1% seguito da Paolo Damilano (centrodestra) al 38,4%. Terza Valentina Sganga (M5S) al 9%.

DAMILANO: “BALLOTTAGGIO PER NOI E’ RISULTATO STORICO”

“Portare il centrodestra al ballottaggio a Torino è un risultato storico”. Parole di Paolo Damilano, intercettato dai giornalisti in un commento sui risultati delle Amministrative. “L’astensionismo? E’ un problema enorme, ci lavoreremo in questi giorni. Non chiederemo alleanze a nessuno se non ai cittadini: serve far capire agli elettori quanto siano reali le nostre intenzioni per cambiare la città”.

DATI UFFICIOSI (ORE 20): 476 SEGGI SU 919, LO RUSSO 43.33%

Alle ore 20 e dopo 470 seggi su 919 scrutinati i dati diffusi dalla Città di Torino sulle Amministrative 2021 vedono Stefano Lo Russo (centrosinistra) in testa con il 43,33% delle preferenze. Segue Paolo Damilano (centrodestra) con il 39,04%. Valentina Sganga (M5S) è al 9,40%.

TERZA PROIEZIONE: LO RUSSO AL 44,2%, DAMILANO 38,3%

Il Consorzio Opinio Italia per Rai ha diffuso la terza proiezione ufficiale per le elezioni Comunali a Torino. In testa c’è ancora Stefano Lo Russo (centrosinistra) con il 44,2% dei voti, seguito da Paolo Damilano (centrodestra) al 38,3%. Valentina Sganga è all’8,7%.

LO RUSSO: “NESSUN APPARENTAMENTO CON M5S”

Stefano Lo Russo, candidato a sindaco di Torino per il centrosinistra, ha parlato a SkyTG24 dei risultati (in costante aggiornamento) delle elezioni. “Abbiamo fatto un buon lavoro, una rimonta che molti consideravano impossibile. Ora inizia la seconda partita, contro il centrodestra, che sarà dura e complicata – ha detto -. Chiederemo agli altri elettori di sostenerci, anche a quelli del M5S. Apparentamento? No, l’abbiamo detto sin dal primo turno e resteremo coerenti”.

SECONDA PROIEZIONE: LO RUSSO ANCORA AVANTI

La seconda proiezione diffusa da Opinio-Rai vede il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, al 43,5%. Paolo Damilano per il centrodestra è al 38,6%. Con queste percentuali si va sempre più verso il ballottaggio.

PRIMA PROIEZIONE: LO RUSSO AL 44,3%, DAMILANO 40,4%

Opinio-Rai ha diffuso la prima proiezione per la città di Torino con una copertura del circa 5%. Stefano Lo Russo (centrosinistra) è avanti con il 44,3% dei voti, mentre Paolo Damilano (centrodestra) è al 40,4%. Valentina Sganga (M5S) è al 9,2%.

I PRIMI EXIT POLL

Subito dopo le 15, orario di chiusura delle urne, sono stati diffusi i primi exit poll. Secondo i dati forniti da Istant Quorum/Youtrend per SkyTG24 in vantaggio c’è Stefano Lo Russo (centrosinistra) con una percentuale di preferenze del 43-47%, segue Paolo Damilano (centrodestra) con il 38-42%. Valentina Sganga (M5S) è invece al 6-10%. I dati Mediaset confermano il 43-47% di Lo Russo, con Damilano che si attesta invece al 37-41%. Gli exit poll Opinio-Rai e le tendenze di La7, invece, danno il candidato del centrosinistra al 44-48% con quello del centrodestra al 36,5-40,5%.

I CANDIDATI AL VOTO

Nella mattinata di ieri si sono susseguiti ai vari seggi anche alcuni dei candidati a sindaco di Torino. Paolo Damilano, candidato per il centrodestra, ha votato al seggio 770 allestito presso il liceo Alfieri in compagnia dei genitori e dei figli più grandi.

Stefano Lo Russo, candidato a sindaco di Torino per il centrosinistra, ha invece votato al seggio 108 alla scuola elementare Eugenio Montale.

Valentina Sganga, candidata a sindaco di Torino per il Movimento 5 Stelle e per i Verdi, ha votato invece al liceo Volta poco dopo le 11. Con lei anche il compagno Fabio Versaci, consigliere comunale.

Al voto anche l’attuale sindaca, Chiara Appendino, che ha scritto su Facebook: “Ogni volta è un momento emozionante, buon voto a tutti”.