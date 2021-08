Commissariamento Parcolimpico Srl, Sacco: “Atp Finals non sono a rischio”

“Le Atp Finals non sono a rischio“. Parola di Alberto Sacco, assessore a Commercio e Turismo, in apertura della seduta del Consiglio Comunale odierno a Torino, in merito alla notizia del commissariamento della società Parcolimpico srl, che gestisce il Palalpitour che a novembre ospiterà l’evento internazionale di tennis.

“Abbiamo ritenuto opportuno e doveroso dare comunicazioni su quanto sta accadendo – ha affermato Sacco -. Tutto sta procedendo: i lavori proseguono e il palazzetto sarà pronto. Abbiamo già incontrato il prefetto, che ha già spiegato al commissario l’importanza dell’evento che verrà salvaguardato”.

“L’Amministrazione – ha aggiunto – è totalmente estranea alla vicenda, che riguarda eventi passati e non la vendita di biglietti per le Atp Finals, e gli interventi posti in essere, come ha scritto il prefetto, hanno finalità preventiva e sono stati presi proprio per permettere il rispetto del cronoprogramma della rassegna”.