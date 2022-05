Come ti faccio crollare il vecchio edificio: a furia di “botte” e colpi sferrati contro il pilastro. Un mattone in meno, poi un altro ancora ed ecco che il sostegno non regge più e la struttura cede, “piegandosi” in una nuvola di polvere. Rischiando di travolgere anche l’incauto (ed improvvisato) “muratore“!!