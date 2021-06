Come pulire le orecchie al gatto di casa: il felino (a volte) ha bisogno dell’uomo

L’udito del gatto è estremamente sviluppato: serve all’animale per difendersi, per cacciare e per orientarsi. Gioca pertanto un ruolo centrale nel benessere del nostro amico felino e pulire regolarmente le orecchie del gatto è il modo migliore per mantenerlo efficiente. Ecco qualche dritta per prendercene cura: scopriremo perché è importante pulire le orecchie al gatto e come farlo in maniera corretta.

Come pulirle

Fai un controllo delle orecchie tenendo presente che puoi ispezionare solo la parte più esterna e non l’interno del canale uditivo o del timpano. Scegli di controllare le orecchie del gatto in una zona della casa ben illuminata e solo quando il gatto è in uno stato di sonnolenza o si avvicina in cerca di coccole. Afferra la parte superiore dell’orecchio, gira delicatamente il padiglione auricolare esterno e guarda all’interno. Valuta se è necessario pulirgli le orecchie. Le orecchie sono pulite quando sono di colore rosa pallido, il cerume è minimo, non c’è sporcizia o residui e non emettono alcun odore.

In questo caso non c’è bisogno del tuo intervento, il gatto provvederà da solo alla toelettatura. Se invece il gatto ha un po’ di sporcizia o un lieve accumulo di cerume devi pulire. Porta il tuo micio in una stanza tranquilla dove non ci sono altri animali domestici e, se necessario, chiedi l’aiuto di un’altra persona che tenga delicatamente fermo il gatto senza stringerlo forte e senza fargli male. Procurati un detergente liquido adatto, applica il dosaggio indicato sull’etichetta (o quanto indicato dal veterinario) nell’orecchio del felino e massaggia delicatamente e senza premere troppo la base dell’orecchio per 20-45 secondi. Ripeti l’operazione per l’altro orecchio.

Il cotone

Si può anche togliere il cerume con del cotone inumidito con acqua ossigenata oppure olio d’oliva. Inumidisci un batuffolo di cotone o una garza per tamponare delicatamente le orecchie, ma non spingere troppo in profondità del canale uditivo; potresti compattare lo sporco, anziché rimuoverlo. Lascia tranquillo il gatto per qualche minuto vedrai che scuoterà la testa per rimuovere ulteriormente il cerume o lo sporco accumulati. Termina la pulizia con coccole e premio ricompensa.