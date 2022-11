Come dimenticare Michelle? Con una cena con la Morise

In fondo è un po’ come in matematica, quella che abbiamo studiato da bambini: anche cambiando l’ordine degli addendi, il risultato finale non cambia. Anche il gossip è così, perché le coppie si mescolano, ma alla fine i protagonisti sono sempre gli stessi. Come Roberta Morise e Giovanni Angiolini che stanno provando a conoscersi più da vicino.

Facciamo un po’ d’ordine, per chi si fosse perso qualche passaggio: la showgirl e conduttrice crotonese è stata legata in passato per diverso tempo a Carlo Conti e più di recente a Giulio Fratini che ora fa coppia fissa con Elisabetta Gregoraci. L’affascinante dottore sardo invece è reduce da una storia intensa, ma durata solo alcuni mesi, con Michelle Hunziker che ora è tornata con il marito, Tomaso Trussardi.

A svelare l’indiscrezione è il settimanale Oggi: Angiolini, che si era fatto conoscere dal pubblico partecipando ad una delle ultime edizioni del Grande Fratello (non Vip) su Canale 5, sembra essersi ripreso in fretta dopo l’addio di Michelle, perché appare chiaro che sia stata lei a mettere un punto per riprendersi la sua vita in famiglia. Così avrebbe cominciato a frequentare la Morise e la coppia è stata sorpresa dai paparazzi mentre mangiava in un famoso locale di Roma. Solo una cena, certo, ma i protagonisti sono sufficientemente noti per farsi notare anche se loro non avrebbero voluto.

Roberta è uscita la scorsa primavera da una relazione con Giulio Fratini che ora non si nasconde più con la Gregoraci. Tornata dall’esperienza all’Isola dei Famosi 2022 era finito tutto dopo oltre un anno insieme: «So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito. Alla fine però è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare ad essere meno buona», aveva raccontato al settimanale “Intimità”.

Invece Giovanni Angiolini della sua storia con Michelle Hunziker non ha mai parlato e molto probabilmente mai lo farà (come in fondo ha fatto pure lei). In compenso nei mesi scorsi c’erano state le foto, prima “rubate” dai paparazzi e poi alla luce del sole, a raccontare il loro idillio. E ora si ricomincia, come in matematica.