Colto da malore mentre guida, si schianta con l’auto e muore

Si chiama Lorenzo Evettini e ha 66 anni, l’uomo, residente a Exilles che nel primo pomeriggio di ieri ha perso la vita a Borgone di Susa, più precisamente in frazione San Valeriano. Evettini era alla guida della sua Fiat Bravo e stava percorrendo l’ex statale 24 del Monginevro, in direzione di Susa. Una strada che conosceva perfettamente, fatta più e più volte nel corso della sua vita. Ieri pomeriggio, però, mentre percorreva il tratto compreso fra la curva che porta al bivio di Molere e la rotatoria che regola il traffico in via Ponte Dora, ha perso il controllo della sua auto, finendo poi contro il muro di cinta di un’abitazione. A seguito dell’impatto, la Bravo si è ribaltata, rimanendo nel fosso. La scena è stata vista da automobilisti e residenti, compresi i proprietari della casa dove il 66enne si è andato a schiantare. E sono stati loro a chiamare con tempestività il numero di emergenza “112”. E in frazione San Valeriano sono così arrivati a sirene spiegate i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa e delle stazioni di Chiomonte e Borgone. Con loro anche i vigili del fuoco di Susa e gli elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco. Purtroppo, però, per Evettini non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario, infatti, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, ancora prima che i pompieri abbiano lavorato alacremente per estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere. Sul posto è anche arrivato il medico legale dell’Asl To3: dai primi accertamenti, l’ipotesi più accreditata pare quella del malore improvviso. Forti i disagi al traffico fino a metà pomeriggio, quando si sono concluse tutte le operazioni del caso.