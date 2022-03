Colpito impianto di ricerca nucleare a Kharkiv. Zelensky: “Sarà guerra mondiale” [DIRETTA E VIDEO]

Tredicesimo giorno di guerra in Ucraina. Al termine del terzo round di colloqui Mosca ha annunciato una tregua in mattinata (dalle ore 8 italiane) per permettere corridoi umanitari. Intanto nella notte sono proseguiti i bombardamenti a Kiev e dintorni: colpito anche un impianto di ricerca nucleare a Kharkiv. L’Aiea rassicura: “Radiazioni non aumentate”. Intanto Macron e Scholz incontreranno in giornata il leader cinese Xi Jinping.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Zelensky: “Su Crimea e Donbass no ultimatum” Nell’intervista ad ABC Zelensky, che non ha alcuna intenzione di arrendersi, ha aggiunto: “Se parliamo di territori temporaneamente occupati e repubbliche non riconosciute da nessuno possiamo discutere e trovare un compromesso. È importante sapere come la gente che vuole essere parte dell’Ucraina vivrà in quei territori, occorrono garanzie di sicurezza ed è questione più complicata di riconoscere e basta. Questo è un altro ultimatum, Putin deve cominciare a dialogare”.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 Yanukovich a Zelensky: “Ferma spargimento di sangue” L’ex presidente filorusso Viktor Yanukovich chiede sostanzialmente all’attuale presidente dell’Ucraina di arrendersi. In una lettera pubblicata da diverse testate russe, Yanukovich invita Zelensky a “mettere da parte l’orgoglio” e a fermare la guerra “a ogni costo”. Scrive Yanukovich: “Volodymir, forse sogni di diventare un vero eroe, ma l’eroismo non è ostentazione, non è combattere fino all’ultimo ucraino”.

AGGIORNAMENTO ORE 09.45 Onu, due milioni di rifugiati Entro oggi o al massimo domani si arriverà a quota due milioni di rifugiati ucraini. Lo ha detto Filippo Grandi, Alto commissario Onu per i rifugiati, nel corso di una conferenza stampa a Oslo.

AGGIORNAMENTO ORE 08.30 Zelensky: “Sarà terza guerra mondiale”. Il presidente ucraino ha parlato in un’intervista ad ABC: “Putin è un criminale di guerra così come tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra e hannon dato ordini, Questo conflitto non finirà così, scetenerà la guerra mondiale”, ha concluso.

AGGIORNAMENTO ORE 08.00 Bombardata la città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina. Sarebbero 9 le vittime, tra cui almeno 2 bambini. Lo spiega il capo dell’amministrazione militare regionale Dmytro Zhyvytsky.

AGGIORNAMENTO ORE 07.30 Esplosioni a Kiev, colpito impianto di ricerca nucleare adibito alla produzione di radioisotopi per scopi medici e industriali a Kharkiv. Dopo le rilevazioni il direttore generale dell’Aiea ha rivelato che non sarebbero variati i livelli di radiazioni nel sito.

AGGIORNAMENTO ORE 02.00 Macron e Scholz incontreranno in giornata il leader cinese Xi Jinping. Lo comunica l’Eliseo.

AGGIORNAMENTO ORE 00.30 Zelensky: “Non mi nascondo”. Il presidente ucraino è tornato a parlare in un video: “Sono a Bankova, negli uffici presidenziali a Kiev. Resto qui, non ho paura di nessuno”.

