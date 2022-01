Colpito da un ramo di un albero, muore un boscaiolo di 72 anni

Un boscaiolo di Alice Castello ha perso la vita ieri mattina mentre faceva legna nei boschi. Giovanni Averono è stato travolto da un ramo della pianta che stava tagliando. Aveva 72 anni, era in pensione. Era conosciuto da tutti come “Giancarlo”. Sono stati i famigliari a dare l’allarme quando non lo hanno visto rientrare per l’ora pranzo. Sull’incidente indagano i carabinieri. Quando Averono è stato ritrovato nel primo pomeriggio era ancora vivo anche se in condizioni gravissime, i medici del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo, ma non sono riusciti a salvargli la vita. «Giancarlo era una persona molto amata e apprezzata in paese», lo ricorda così il sindaco Luigi Bondonno. Frequentava la parrocchia e dedicava molto tempo all’associazione sportiva del paese. Infatti, in passato anche lui aveva giocato a calcio e ora di dedicava ad accompagnare alle partite i ragazzi della scuola calcio. Pur avendo lavorato per anni all’Olivetti di Scarmagno, Averono non aveva mai abbandonato i suoi boschi e, dopo la pensione, vi si era dedicato a tempo pieno commerciando il legname. Sposato e padre di quattro figli, il boscaiolo curava un territorio boschivo di diversi ettari. «Non ci si può credere – dicono in paese – come un taglialegna esperto come lui, possa essere stato vittima di un simile incidente», ed è per questo che i militari dell’Arma trattano la vicenda con particolare attenzione. Un’ipotesi che al momento non viene scartata a priori, è che l’uomo possa essere stato vittima di un improvviso malore che gli abbia impedito di avvedersi di quanto stava accadendo. «Ad una certa età i riflessi non sono più quelli di una volta – dice il sindaco – e bisogna essere più prudenti che mai».