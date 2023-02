Colpito da bici ai Murazzi, lo studente è uscito dal coma farmacologico

Mauro Glorioso, studente di medicina di 23 anni colpito 13 giorni fa da una bici lanciata da una balconata di piazza Vittorio Veneto, sulla passeggiata dei Murazzi, è uscito dal coma farmacologico.

Il 23enne, ricoverato al Cto di Torino in terapia intensiva, è sveglio e cosciente, ma la respirazione resta supportata dalla ventilazione meccanica. I medici, per ora, gli hanno dato una prognosi di 180 giorni. Servirà ancora un mese, però, per capire i reali effetti e l’entità delle lesioni.

Continuano, intanto, le indagini dei carabinieri sull’episodio: si lavora per identificare gli autori del gesto. Glorioso era stato colpito da una bicicletta a pedalata assistita da circa 15 chili, il cui peso ha provocato gravi lesioni in particolare alle vertebre cervicali.