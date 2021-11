“Colonialismo tra bugie e leggende”: venerdì all’ex Opificio Militare di Torino

Venerdì 12 novembre, alle ore 20:45, in corso Regina Margherita 16, presso l’ex Opificio Militare di Torino, si terrà la conferenza “Colonialismo tra bugie e leggende”. La serata sarà introdotta da Alberto Morera, Presidente dell’ANRRA “Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d’Africa” e vedrà gli interventi del professor Aldo Mola, presidente del Comitato scientifico della rivista e di Alberto Alpozzi, autore del libro “Bugie Coloniali”.

In riferimento al fenomeno decennale del colonialismo italiano in Africa, il mensile “Storia in Rete” dedica la copertina del numero di novembre 2021 al lavoro di indagine storica di Alberto Alpozzi che contestualmente presenterà il suo ultimo libro “Bugie Coloniali – Leggende, fantasie e fake news sul colonialismo italiano” (Eclettica Edizioni).

Il nuovo numero di “Storia in Rete” (disponibile durante la presentazione) e il testo “Bugie Coloniali” costituiscono un ulteriore livello di analisi utile a far evolvere il dibattito su un tema ancora complesso, fornendo al lettore spunti, notizie inedite e riflessioni che incidono sul (pre)giudizio storico fino ad oggi pervenuto.

Alpozzi, attraverso un’approfondita indagine volta a verificare fonti e documenti d’archivio, illustra le numerose lacune delle precedenti pubblicazioni nate da una narrazione volutamente approssimativa quando non ideologica.

“Bugie Coloniali”, frutto di un meticoloso lavoro di ricerca presenta fonti verificabili e chiarisce alcuni dei principali dubbi sul colonialismo italiano esponendo la storia con i fatti non celandola con le opinioni.