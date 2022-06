Collisioni Made in Italy: da Blanco ai Pinguini, 9 giorni di live ad Alba

Nove giorni di musica italiana, quattro grandi momenti che mostreranno molto del meglio che offre il panorama nostrano: Collisioni 2022 ad Alba ospiterà da sabato 9 a domenica 17 luglio un ampio ventaglio di offerte che vanno dall’acclamato e attesissimo live di Blanco a quello che si preannuncia sorprendente (e divertente) del comico televisivo Valerio Lundini insieme al gruppo spalla della sua trasmissione “Una pezza di Lundini”, i Vazzanikki.

«Finalmente dopo un anno torna la rassegna musicale Collisioni», confessano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessora alla Cultura Vittoria Poggio. «Diciamo grazie per avere mantenuto alta l’asticella della qualità di questa edizione con ospiti che sapranno infiammare l’entusiasmo di un pubblico che arriverà da tutta Italia e non soltanto». Sarà un’edizione speciale, interamente dedicata ai giovani, con oltre cinquantamila ragazzi e ragazze attesi da tutta Italia, «verso i quali abbiamo un debito come comunità, essendo stati proprio loro i più frenati nel percorso più delicato della loro formazione durante la pandemia», aggiungono i due rappresentanti regionali. Il concerto di Blanco del 9 luglio (aperto da un live di gIANMARIA) è andato esaurito in poche ore settimane fa, mentre ci sono ancora biglietti per le giornate seguenti. Domenica 10 luglio il palco verrà diviso da La Rappresentante di Lista (lanciati dagli ultimi due festival di Sanremo, quest’anno hanno spopolato con la loro “Ciao ciao”) e dai Pinguini Tattici Nucleari (biglietti 34 euro), mentre sabato 16 saranno in molti a cantare ad Alba, sul palco di piazza Medford: Madame, Tananai, Sangiovanni, Frah Quintale e Coez (biglietti 34,50 euro): 5 ore non stop di live, una grande giornata dal titolo “Tutto Normale” ideata dagli studenti di Alba e organizzato da Collisioni in collaborazione con Banca D’Alba. Ultimo giorno, domenica 17 luglio, con l’annunciato Lundini (posti a sedere, in questo caso, da 23 euro). Il legame tra Collisioni 2022 e i giovani si sviluppa in molte direzioni, ponendosi come cassa di risonanza per dare espressione tramite le installazioni artistiche, le interviste, i podcast e le campagne fotografiche ai giovani da tutta Italia. Ci saranno laboratori e incontri, videointerviste, workshop di fotografia, social network e radioweb, per rendere protagonisti proprio gli under 30 all’interno delle giornate del festival.

Spazio anche, come tradizione, all’aspetto da festival “agrirock”, con le eccellenze del territorio regionale, dal latte piemontese distribuito in forma di yogurt da bere a tutti i partecipanti, ai vini e molto altro ancora. Tutto da scoprire in presenza, come si faceva una volta, prima della pandemia.