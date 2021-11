Alex Pompa è stato assolto. Il 30 aprile del 2020 il giovane uccise il padre violento a coltellate per difendere la madre e il fratello, oggi, la Corte d’Assise di Torino lo ha assolto in quanto il fatto non costituisce reato. La fine di un incubo per il ventenne di Collegno, che, dopo la sentenza, si è abbandonato a un lungo abbraccio con la madre e il fratello Loris. “Ci tengo a ringraziare questa Corte” ha commentato – ancora spaesato – Alex, per cui il pm Alessandro Aghemo aveva chiesto 14 anni di carcere.

IL VIDEO DELLA SENTENZA

LE PAROLE DI ALEX POMPA