Collegno, lite tra padroni di cani: pensionato accoltella ambulante, arrestato

Ha litigato con la padrona del cane che, a suo dire, aveva aggredito il suo, una donna di 31 anni, di professione guardia giurata. Poi, quando un ambulante è intervenuto per difendere la donna, ne è nata una colluttazione e l’ha colpito con un taglierino. Un pensionato di 76 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio a Collegno.

I fatti si sono verificati nella serata di ieri. Secondo il pensionato, il cane della guardia giurata, lasciato senza guinzaglio, avrebbe aggredito il suo. Per questo motivo ha iniziato a insultare e a minacciare la donna. Il 44enne, che ha provato a riportare la calma, è stato accoltellato al fianco sinistro con un taglierino dalla lama lunga 12 centimetri, che è stato sequestrato.

Il ferito è stato portato all’ospedale Molinette di Torino per i soccorsi, non è in pericolo di vita ma dovrà essere operato e la prognosi è riservata. Per il pensionato, invece, è scattato l’arresto. Attualmente è ai domiciliari.