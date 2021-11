Collegno, fuga di gas in via Piave: evacuato asilo in zona [LE FOTO]

Collegno: intervento dei vigili del fuoco di Torino in via Piave per una fuga di gas da una tubatura.

ALLONTANATI I BIMBI DALL’ASILO VICINO

Il metano disperso nell’atmosfera ha messo in allerta l’asilo vicino: per precauzione, quindi, i bambini sono stati fatti accompagnare dalle maestre in un parco vicino per giocare, in attesa della risoluzione del problema.

SI SCAVA PER INTERCETTARE LA PERDITA

Sul posto la squadra “41” Grugliasco, il nucleo nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) e i tecnici della società energetica, che stanno scavando per intercettare la perdita.