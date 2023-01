Collegno, fiamme nella cantina di un palazzo: edificio evacuato, ci sono intossicati

Paura a Collegno, nel Torinese, dove, nel primo pomeriggio di oggi, è andata in fiamme la cantina di un palazzo in viale dei Partigiani. L’allarme ai vigili del fuoco è stato dato poco dopo le 15:00: sul posto state fatte convergere numerose squadre e mezzi.

L’incendio si è sviluppato nella cantina dell’edificio, ma il fumo denso che si è sprigionato ha invaso le scale dell’edificio, con gli inquilini, spaventati, che sono stati fatti evacuare dalle loro abitazioni anche con l’ausilio di maschere.

Le operazioni sono state condotte su un doppio fronte: sono stati infatti soccorsi gli abitanti e nello stesso tempo si è proceduto a spegnere il fuoco. Per far ciò sono stati impiegati anche un carro autoprotettori e un’autoscala. Ai medici del 118 sono state affidate una ventina di persone per lievi problemi di inalazione dei fumi risultate poi in codice verde, mentre per due è stato indicato il codice giallo. In viale dei Partigiani erano presenti anche i carabinieri, così come la polizia municipale per fornire assistenza agli inquilini e occuparsi della viabilità.