Collegno, addetto alle pulizie trova granata nel parcheggio di un centro commerciale [FOTO]

Allarme bomba nella mattinata di oggi a Collegno, nel Torinese, per il ritrovamento di una granata all’interno di uno scatolo nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale “Piazza Paradiso”.

LA BOMBA NASCOSTA IN UNO SCATOLO

E’ accaduto intorno alle ore 9 di questa mattina nel complesso di piazza Bruno Trentin. A segnalare la presenza di un pacco sospetto è stato un addetto alle pulizie. All’interno della scatola vi era proprio una bomba a mano (tipo “OD82”) da esercitazione.

ZONA MESSA IN SICUREZZA, NESSUN FERITO

Sul posto è intervenuto il personale artificiere della Questura di Torino, che ha bonificato l’area e repertato la granata per successivi accertamenti tecnici. L’accesso al parcheggio è stato temporaneamente limitato per il tempo strettamente necessario alle operazioni di messa in sicurezza. Nessun ferito. Indagini in corso.