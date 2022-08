Col coltello rapina 2mila euro vinti nel centro scommesse

Ha avuto appena il tempo di godersi i 2mila euro vinti all’alba di giovedì. Poi un altro giocatore gli ha puntato un coltello, gli ha strappato la camicia e gli ha portato via il borsello con i soldi. Ma neanche lui ha potuto festeggiare a lungo, visto che i carabinieri lo hanno rintracciato a Torino: per questo il 57enne P.A., operaio residente a Montanaro, è stato denunciato per rapina.

I fatti risalgono a giovedì mattina, poco dopo le 6. Teatro della scena il centro scommesse “Las Vegas”, in stradale Torino 161 a Chivasso. Non si sa se i protagonisti della vicenda fossero ancora lì dalla sera prima o se si fossero presentati all’alba per tentare la prima fortuna della giornata. Di certo c’è quello che ha riferito la vittima, un 62enne chivassese: ha raccontato di aver vinto circa 2mila euro e di aver deciso di andarsene. Soddisfatto della vincita, ha infilato i soldi nel suo borsello ed è uscito dal locale. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 57enne ha assistito a tutta la scena. Quindi ha deciso di approfittare dell’occasione, attirato dalla grossa somma. Ha seguito il fortunato giocatore e lo ha fermato a due passi dall’ingresso del centro scommesse.

Ha tirato fuori un coltello, gliel’ha puntato contro, gli ha strappato la camicia e ha portato via il borsello. Poi è salito a bordo di una Fiat Punto rossa ed è scappato a tutta velocità. La vittima si è subito presentata alla stazione dei carabinieri di Chivasso per denunciare la rapina subita. I militari sono andati al centro Las Vegas e hanno subito acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che avevano ripreso tutto. Compresa l’auto e la targa: a quel punto è stato facile risalire al proprietario e quindi all’autore della rapina, rintracciato a Torino. Il quale è stato poi denunciato a piede libero: i carabinieri non lo hanno potuto arrestare perchè non lo hanno colto in flagranza di reato.