Coi soldi nostri

Li ha ingaggiati e pagati l’Arci di Reggio Emilia per il concerto del primo maggio. Nonostante i titoli inquietanti delle loro canzoni come “Nuove BR” e “Gulag”. Nonostante i loro testi che dicono “sono coi miei fratelli sulla tomba di Montanelli” oppure “cago in testa alla Lega e poi sparo a Matteo” o ancora “zitto zitto pagami il riscatto, zitto zitto sei su una R4”. Nonostante il loro manifesto nel quale campeggia una grande Renault R4 rossa col portellone posteriore aperto e dentro un fagotto, chiara allusione a quella trovata in via Caetani col cadavere di Aldo Moro.

In alto c’è il nome della band (o meglio “gang rap-trap” come si autoproclamano “nuove BR”. In basso il loro logo “P38” (altra sigla allusiva) dentro alla stella a 5 punte delle BR. Tutt’intorno, scritte di sinistra memoria come “democrazia è un fucile in mano agli operai” – “la volontà di distruggere è volontà creatrice”– “colpirne uno per colpirne cento” (e qui si vede che sono ignoranti, perché il vero slogan di Mao è “colpirne uno per educarne cento”). Anche il loro tour si chiama BR Tour.

Sta di fatto che sono saliti sul palco tutti incappucciati e hanno cantato fra gli applausi. L’Arci, di fronte all’indignazione del sindaco e dei partiti democratici, ha finto di cadere dal pero: “È un gruppo che ha un certo seguito ed è da mesi in tournée. Hanno suonato anche a Bergamo, Pescara, Padova, Roma, Firenze e Bologna”. Ah, ecco. Quindi sono sdoganati. Chissà che pandemonio succederebbe se una band in camicia nera e fez facesse un tour simile cantando anche solo canzonette innocenti come “faccetta nera” e “giovinezza”. Lo capite il doppio peso? Lo capite in che mani sono finite l’arte, la musica e la cultura in Italia?

