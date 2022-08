Cognà, ricetta tipica langarola per conservare la frutta a lungo

Pare che la cugnà (o cognà, a seconda delle grafie) sia nata dall’esigenza di conservare la frutta a lungo; un po’ come la marmellata. Si tratta di una ricetta semplice e gustosa, tipicamente langarola: il cuore della cognà è infatti la Langa tra Alba e Asti. La frutta è protagonista: si prendono pesche di vigna (i pèrsi ’d vigna, oggi sempre meno coltivati), mele, prugne, frutta secca, ma anche spezie e fichi secchi; alcune varianti prevedono l’aggiunta anche di una stecca di cannella pestata finemente in un mortaio.

In realtà, non c’è una vera e propria ricetta: ogni famiglia prepara la cugnà a suo modo, a seconda di quello che ha di avanzato in dispensa. Il tutto viene immerso nel mosto di Barbera o di Dolcetto, o comunque di uva rossa. La frutta veniva quindi fatta cuocere in un paiolo, sospeso sulle braci del camino. Tipica ricetta del primo periodo autunnale, la cugnà riscaldava le nostre nonne, che la preparavano girando in continuazione un grosso mestolo attendendo l’addensamento perfetto della composta di frutta.

Nota bene: non si usa lo zucchero, cosa che d’altronde ci fa capire che non si tratta di una ricetta recente (in antichità lo zucchero era un bene prezioso). Ottenuto un composto cremoso, si versa calda nei vasetti per la sua conservazione nella dispensa. La cugnà è particolarmente indicata per accompagnare formaggi saporiti (specie se di origine piemontese) ed è l’ideale compagna del bollito misto; naturalmente, come ogni marmellata che si rispetti, è ottima spalmata sul pane, in quanto è una merenda sana e nutriente, l’ideale per i ragazzi.

Va evidenziato come la cognà sia chiamata così nella Langa, mentre nel Monferrato Alessandrino assume il nome tradizionale di “mostarda d’uva monferrina”. Ed effettivamente, a ben pensare, la cognà altro non è che una particolare mostarda di uva. Ma non soltanto: la cognà indica anche un particolare tipo di pane dolce con le uvette, caratteristico della zona di Alba e Neive. L’impasto si fa con farina, acqua e lievito di birra, zucchero, uovo e latte tiepido.

Dopo aver lasciato lievitare, si lavora nuovamente l’impasto incorporando le uvette ammorbidite. Le pagnottelle ottenute si spennellano di albume e granella di zucchero e si lascia lievitare una seconda volta prima di infornare fino a doratura. È ottimo servito con la cioccolata o con un buon the caldo: un dolce della tradizione contadina che è una sorpresa anche per i piemontesi che credono di sapere tutto della cucina regionale.