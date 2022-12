Coggiola, Marie Curie e Telesio: la 4 tira a lucido le aree gioco

Un grande lavoro manutentivo ha interessato le aree gioco della Circoscrizione 4 grazie a «oltre 30mila euro destinati al capitolo delle manutenzioni e del verde», come ha spiegato il coordinatore al Bilancio, Andrea Roncarolo e «ai quali si sono aggiunti a fine novembre 24.500 euro di fondi comunali». Un totale di 54mila euro che ha consentito all’amministrazione circoscrizionale di intervenire su tutte le aree gioco del proprio territorio.

La Circoscrizione conta 31 zone ludiche per un totale di 185 attrezzature, giochi ed aree sulle quali si sono svolti 42 interventi sostituendo pavimentazioni antitrauma, installando nuovi seggiolini per le altalene, nuove funi per i giochi dell’arrampicata e nuove rampe di scivolo, sostituendo molle e bullonerie.

«Le aree gioco necessitano di una costante manutenzione sia per atti di vandalismo sia per usura – ha fatto notare il presidente di commissione, Lorenzo Ciravegna – per questo abbiamo investito i 24mila euro di risorse economiche straordinarie su tra aree gioco che da tempo necessitavano di attenzione». «Lavori di manutenzione che rispondono concretamente alle richieste di consiglieri e cittadini – ha proseguito -, intervenendo con ordinativi partiti in questi ultimi giorni».

Le manutenzioni straordinarie si concentreranno sull’area gioco Coggiola, dove verrà posizionata un’altalena a quattro posti e una gabbia baby, sul giardino Marie Curie con una nuova altalena a due posti e sull’area centrale di corso Telesio dove si procederà con l’installa – zione di un’altalena a due posti di tipo inclusivo. «L’altalena inclusiva – ha spiegato Ciravegna – è un’altalena per persone con disabilità. La particolarità di questa struttura è la sua capacità di ospitare il bimbo senza bisogno di farlo scendere dalla carrozzina». L’altalena inclusiva è dotata di una rampa di accesso antiscivolo richiudibile e di una postazione oscillante sulla quale il bambino può salire con la propria carrozzina. Un’attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, che «perseguiremo nel prossimo anno», ha specificato Ciravegna.

Il ripristino dei giochi e l’installazione di nuove attrezzature sono un segnale importante per bambini e famiglie, soprattutto dopo il periodo restrittivo dovuto alla pandemia da Covid 19. «Dopo le ultime stagioni segnate dalla pandemia – ha dichiarato il presidente della 4 Alberto Re – abbiamo scelto di dedicare una fetta importante del nostro bilancio a sostegno di una ritrovata socialità, con la speranza che i nostri bambini, già fortemente penalizzati durante il Covid, possano ritornare a vivere in sicurezza e da protagonisti le aree gioco circoscrizionali».