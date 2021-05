Coerenza e risultati della Sindaca Appendino

Aveva garantito di non ricandidarsi. Anche qui ci ha ripensato?

Incoerenza, risultati fallimentari, pressapochismo, dilettantismo, una città stremata, periferie abbandonate, centro disastrato, cultura negletta, sviluppo negato, giovani lasciati a se stessi, vecchi come inutili larve, RSA come ospizi da terzo mondo, commercio disprezzato, Vigili mandati a spremere negozianti e cittadini, scandali, portavoce a processo, promesse non mantenute.

Balla Chiara ballerina…

Regala il suo ballabollo ai tuoi amici (oggi sul giornale in edicola)