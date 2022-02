Clizia-Ciavarro, ecco Gabriele. Prossimo passo il matrimonio

Hanno fatto appena in tempo a tornare là dove tutto era cominciato, come ospiti al Grande Fratello Vip 6, per festeggiare i loro primi due anni insieme. E adesso per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è arrivata la notizia più bella, quella attesa da tutti i fan.

La modella e influencer siciliana infatti ha partorito: sabato 19 febbraio è nato Gabriele e l’annuncio è stato dato via Instagram dalla neo mamma con una foto insieme al compagno. Poi la stessa immagine è apparsa sull’account del figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Clizia, ex moglie di Francesco Sarcina che ha appena partecipato al Festival di Sanremo insieme a Le Vibrazioni, è già mamma di Nina (nata nel 2015) aspettava con la giusta ansia mista a felicità l’evento. «Amore mio immenso sarai un super papà», ha scritto di recente sui social indirizzando il post al suo compagno. Ma aveva anche aggiunto, come postilla, che «il vero principe azzurro è il figlio maschio».

Ma questo sarà anche l’anno del matrimonio? Paolo Ciavarro ne ha parlato di recente, ospite di Barbara Palombelli a “Forum”: «La mia agenzia matrimoniale è stata il Grande Fratello Vip perché ci siamo conosciuti lì. Per il sì mi immagino in vestito di lino, semplice, e sotto agli abiti da sposi un costume da bagno per fare un tuffo, ma nell’organizzazione tutto sta nei desideri di Clizia».

Il primo pensiero adesso però è tutto per il bambino, atteso come una benedizione da loro ma anche da Eleonora Giorgi che è diventata nonna per la prima volta: «So che Paolo non ti deluderà – ha scritto in una lettera aperta alla nuora, pubblicata nelle settimane scorse dalla rivista “Di Più” – né come compagno né come padre. Così come so che tu sarai la sua perfetta e meravigliosa compagna, che sa sempre smussare le asperità, e che il bebè che arriva sarà accolto dalla migliore delle mamme. Clizia hai portato gioia, leggerezza, luce nella nostra famiglia e sei un po’ la figlia che non ho avuto».