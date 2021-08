Blitz della polizia all’ex dogana di Claviere. All’alba gli agenti hanno dato il via alle operazioni di sgombero dell’edificio in Val di Susa che era stato occupato il 31 luglio da un gruppo di anarchici italo-francesi con l’intento di attivare un presidio per agevolare l’attraversamento irregolare della frontiera francese da parte dei migranti.

Trentasette le persone presenti all’interno dello stabile: in questo momento gli uomini della Digos le stanno identificando. Saranno tutte denunciate per invasione di terreni ed edifici.

Per ostacolare l’eventuale accesso delle forze dell’ordine gli occupanti avevano danneggiato alcune opere di protezione dell’ex Dogana, tra cui inferriate e lucernai.

All’interno dell’edificio, inoltre, sono stati trovati alcuni sacchi contenenti pietre, palline da golf, bombolette spray, torce e catene.

Contestualmente, sono terminate le operazioni di identificazione anche dei partecipanti al “campeggio anarchico” allestito a maggio con alcune tende sempre a Claviere, nei pressi del confine di Stato.

IL VIDEO:

LEGGI ANCHE:

«Sono bella, caldissima e vaccinata»: anche le squillo hanno il certificato

Lavoro e green pass: «Se non lo presenti non ti assumiamo»