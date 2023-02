Clara Chia ricoverata d’urgenza: attacco d’ansia per lady Piqué

Reggere il peso del gossip non è da tutti e ora lo sa anche Clara Chia Marti. Perché lei che si è inserita nel matrimonio Shakira–Piqué se lo doveva pure aspettare, oggi è vittima del frullatore mediatico con effetti anche imprevedibili.

L’ultima conferma è arrivata nel weekend. Lei e l’ex capitano del Barcellona avevano un programma tranquillo. Un giro in bici di giorno, un concerto la sera ma è saltato tutto per un imprevisto che poteva avere risvolti drammatici, almeno secondo i media locali.

Come ha raccontato il quotidiano “El Periódico” infatti la ragazza sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Più che un malessere fisico un problema di natura mentale: l’ansia che le sta mettendo addosso questa situazione rischia di opprimerla. Così sarebbe stata portata all’ospedale Quironsalud per un malessere improvviso, anche se non ci sono testimonianze dirette. Ma negli ultimi giorni la coppia sarebbe anche stata avvistata in una farmacia di Barcellona e qualcuno ha ipotizzato che fossero insieme per comprare un test di gravidanza. Ecco perché il suo malessere potrebbe nascondere altro. Sono diverse settimane che gli altri parlano e cantano parlando della loro storia. Ma alla fine Gerard Piqué e Clara Chia Marti sono innamorati e conta solo questo. Così l’ex capitano del Barcellona non si è nascosto più e ha pubblicato sui social la prima foto con la donna che ha sostituito nel suo cuore Shakira. Un primo piano, un sorriso e basta. Nessuna frase in più, anzi, nemmeno una parola perché bastano loro. E tutti gli altri, che fino ad oggi hanno giudicato senza sapere, dovranno farsene una ragione. Piqué quindi ha deciso di tirare fuori la Twingo, perché questa è diventata la sua nuova fiamma nell’ultima hit di Shakira insieme a Bizzarrap, e l’ha presentata al mondo.

Ma prima aveva fatto altro, perché durante le scorse festività natalizie ha fatto conoscere Clara Chia ai suoi familiari che hanno cominciato ad accoglierla in famiglia. Un gesto che ha sancito la rottura definitiva con Shakira che ha messo nel mirino non solo il suo ex compagno ma soprattutto la suocera Montserrat Bernabéu. E così i suoi due figli non chiamano più nonni i nonni.