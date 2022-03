Clamoroso, Malvaldi è stufo dei vecchietti e con la moglie fa indagare due ragazzini

A lungo andare, evidentemente, i vecchietti del Bar Lume sono venuti a noia persino al suo autore, tanto che Marco Malvaldi da un po’ di tempo ha differenziato ulteriormente la sua produzione, andando a cercare nuovi interessi, compreso il giallo storico. Adesso, in compenso, ci prova con il giallo per ragazzi, assieme alla moglie Samantha Bruzzone, con cui peraltro aveva già pubblicato un libro illustrato. L’attenzione alla terza età, però, magari con qualche frecciatina, considerando cosa si legge nel nuovo libro: “La ragazzina torna a guardare fuori. E dentro le casette, queste strane piante cubiche, crescevano i frutti delle casette, cioè i pensionati. La parte dominante del paese. Non ha tutti i torti, qui a Collerotondo l’età media intorno ai settant’anni. Tutti vecchi, e tutti brutti. I vecchietti che uscivano di casa in pantaloni e ciabatte, a passo strascicato, per andare sempre nei soliti posti”. Collerotondo, di cui viene fornita anche una piantina, è il centro dell’avventura raccontata in “Chiusi fuori” (Mondadori, 16,50 euro), un luogo brutto e noioso dove si trovano a vivere Zoe e suo fratello Achille, undicenne, e dove brilla solo un ristorante stellato, “La lupa e la luna”, un posto che per Achille, che sogna un futuro da chef, è come una calamita, anche grazie al proprietario Fortunato Visconti. Il quale, però, viene ucciso con un colpo di pistola e Zoe e Achille, manco a dirlo appassionati lettori di Agatha Christie, cominciano a scorgere segnali sospetti. E sarà proprio il loro sguardo sulle cose, attento, mai scontato, capace di ribaltare i codici consueti, a dare una svolta fondamentale alle indagini…

“Nella vita, la cosa più bella del mondo è iniziare. Che sia la prima cucchiaiata di Nutella o il viaggio di andata verso una vacanza, o una maglietta nuova, c’è un piacere tutto suo nell’iniziare. Ma c’è qualcosa di meglio di iniziare, ed è ricominciare una cosa che ti piace veramente tanto, dopo che non l’hai potuta fare per un po’ di tempo. Qualsiasi cosa ti piaccia. Giocare a pallone dopo una febbre. Uscire a cena fuori con i tuoi amici. O indagare su un caso di omicidio”.

CHIUSI FUORI

Autore: Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone

Editore: Mondadori

Genere: Giallo per ragazzi

Prezzo: 16,50 euro