Cittadini in campo per lo Stura: «Ripulite le sponde dai rifiuti»

La promessa è stata manutenuta. Nel fine settimana i cittadini del gruppo spontaneo E/4 sono scesi in strada per salvare il parco Stura dai rifiuti e dal degrado. Un’area messa a dura prova, di recente, a causa del via vai di spacciatori e tossici. Ma anche ostaggio degli incivili. In particolare nell’area delle sponde del torrente, dove i volontari si sono calati per ripulire sia il lato lungo corso Vercelli sia il lato del Novotel. Portando via sacchi pieni di immondizia varia: indumenti, plastica, bottiglie di vetro e persino un monopattino abbandonato. Davvero troppo per far finta di nulla.

«Un intervento importante – spiega il consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 6, Valter Cangelli -, per mantenere alta l’attenzione su questo parco che da qualche mese vive una situazione particolare». A oltre 13 anni di distanza dal grande blitz che ha sgominato lo spaccio in questa zona, qualche timido segnale di ripresa delle attività illegali ha portato i residenti dei quartieri Rebaudengo e Pietra Alta a organizzare delle passeggiate per disturbare e scoraggiare i clienti dei pusher. Denunce ed esposti sono già stati presentati nei mesi scorsi alle forze dell’ordine, che in qualche occasione hanno monitorato il territorio attraverso interventi mirati (in moto all’interno del parco). «Ma noi – raccontano i partecipanti -, non abbiamo nessuna intenzione di mollare la presa, perché temiamo che senza presidi la situazione possa precipitare». All’evento di pulizia e presidio al parco Stura hanno preso parte anche il consigliere del Pd, Andrea Beraudo, e il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto. Ringraziando i partecipanti per l’importante iniziativa.