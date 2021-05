Città Metropolitana di Torino: riparte il progetto di valorizzazione della Via dei Pellegrini in bassa Valle di Susa

La Città Metropolitana di Torino ha rinnovato la propria adesione al protocollo d’intesa per la valorizzazione della Via dei Pellegrini, in bassa Valle di Susa, esprimendo parere favorevole alla registrazione dell’itinerario e all’inclusione dei nuovi percorsi correlati nel Catasto regionale del patrimonio escursionistico.

LA VIA DEI PELLEGRINI

La Via dei Pellegrini attraversa i territori comunali di Avigliana (capofila e promotore dell’accordo), Rivoli, Rosta, Reano, Trana, Sant’Ambrogio di Torino, Villardora, Almese, Caselette ed Alpignano.

LA REGISTRAZIONE DELL’ITINERARIO

La registrazione degli itinerari escursionistici della bassa Valle di Susa nel catasto del patrimonio escursionistico della Regione Piemonte è l’occasione per valorizzare e coordinare le diverse iniziative e proporre all’utenza escursionistica una destinazione turistica unica nel suo genere.