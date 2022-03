“Andiamo a prendere tutti quelli che possiamo e continueremo anche se fosse necessario un terzo, quarto, quinto, sesto o decimo viaggio. Anche se ci auguriamo che non sia più necessario perché la guerra è finita prima”.

L’impegno della Regione Piemonte e dell’ospedale Regina Margherita di Torino per i piccoli malati di cancro in fuga dall’Ucraina non si limiterà alle prime due missioni umanitarie che hanno permesso di mettere in salvo già una ventina di pazienti oncologici provenienti dagli ospedali bombardati dall’esercito di Vladimir Putin.

A confermarlo è il governatore Alberto Cirio poco prima di imbarcarsi per Iasi, Romania, dove saranno presi in carico e assistiti altri sei giovanissimi pazienti. “Il Piemonte quando viene chiamato in causa c’è sempre stato e sempre ci sarà, pronto a fare la propria parte perché vogliamo bene all’umanità”.