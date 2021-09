Cirio posta la foto della figlia vaccinata e i no vax insorgono: “I bambini non si toccano” [FOTO]

“E con la piccola Carolina, anche la famiglia Cirio è vaccinata al completo. Capisco bene i dubbi e le paure di un genitore. Ma la preoccupazione più grande di ogni mamma e di ogni papà è quella di proteggere. E il vaccino è uno scudo che ci aiuta a difendere le persone che amiamo di più nella vita. La paura si vince con la fiducia. Quella nella scienza, una risorsa straordinaria che donne e uomini illuminati e tenaci alimentano ogni giorno. Per il bene di tutti noi”. Questo il post su Facebook del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, con tanto di foto a immortalare il momento della vaccinazione della figlia.

Un post che ha generato non poche polemiche, tra critici e no vax. “Per fortuna della piccola, è una falsità” scrive un utente. E un altro: “Chissà come mai tutti i politici ora pubblicizzano i vaccini. La torta a quanto pare è di parecchie fette”.

“Che bello sentire che ci sono molte persone come me contro la sperimentazione sulla nostra pelle” aggiungono. Oppure: “Sì è preso lei la responsabilità su un’eventuale sterilità di sua figlia? Mi auguro non debba pentirsene tra una quindicina d’anni”. Infine: “I bambini non si toccano”.