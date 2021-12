Cirio: “In questi giorni di festa manteniamo alta l’attenzione per noi e per gli altri”

Il governatore Alberto Cirio ha utilizzato il proprio profilo Facebook per ricordare ai piemontesi alcune delle misure già in vigore oggi su tutto il territorio nazionale. Tramite 4 immagini allegate al suo post, ha rammentato l’utilizzo della mascherina anche all’aperto, l’utilizzo della mascherina Ffp2 e il divieto di consumare cibo e bevande all’interno di cinema, teatri ed eventi sportivi, di avere il super green pass e la mascherina Ffp2 per salire sui mezzi pubblici, di essere in possesso del super green pass anche al banco per bar e ristoranti. “In questo weekend di feste tutti noi siamo chiamati a mantenere alto il livello di attenzione per la sicurezza nostra e di chi ci è vicino”, ha scritto Cirio, appellandosi affinché tutti si vaccinino per “proteggere te stesso” e per “proteggere gli altri”.