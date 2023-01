Cirio: “Gianni Agnelli sarebbe stato fiero del futuro di Mirafiori”

“Sono trascorsi 20 anni difficili da dimenticare. Mai, in Piemonte, avevo visto così tante persone sentire il bisogno di testimoniare la propria vicinanza e rispetto nei confronti di qualcuno. Nel freddo di una mattina di fine gennaio, un fiume umano di persone di ogni età in coda fin dalle prime luci dell’alba davanti alla camera ardente allestita al Lingotto, per rendere omaggio a un uomo che, facendo la storia del Piemonte, ha fatto anche quella del nostro Paese”. Inizia così il post su Facebook del governatore Alberto Cirio in memoria dell’Avvocato Gianni Agnelli, a 20 anni dalla sua scomparsa.

“La sensazione era che a mancare in quelle ore fosse stato uno degli ultimi veri punti di riferimento. E per darne notizia erano giunte a Torino, in un lampo, decine e decine di corrispondenti e troupe televisive da ogni parte del mondo. Ecco, forse in quel momento ho compreso fino in fondo cosa ha rappresentato Gianni Agnelli nella storia di Torino e del nostro Paese. Per l’industria, per la politica, per lo sport” continua Cirio.

“Nei giorni in cui il Piemonte torna in gioco sulla possibilità di essere parte delle Olimpiadi invernali del 2026, ospitandone alcune gare, è impossibile non ricordare quanto l’Avvocato sia stato decisivo per far ottenere a Torino i Giochi del 2006. Non era solo uno dei più autorevoli ambasciatori del Piemonte e del nostro Paese, ne è stato anche uno dei più grandi tifosi.

In 20 anni dalla sua scomparsa di cose ne sono cambiate molte e molte altre ne cambieranno. A cominciare da quelle auto che sono state la sua vita e che hanno reso Torino una capitale mondiale dell’automotive – aggiunge il governatore -. La sfida, oggi, è rendere questa eredità un progetto sempre vivo e al passo con i tempi. Sapere che la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno stretto una partnership con Stellantis per insediare a Mirafiori il primo hub europeo del riciclo credo lo avrebbe reso orgoglioso. Perché l’eredità più importante è quella che getta le basi per costruire il futuro”.

Il ricordo del sindaco Lo Russo: