Il Piemonte da lunedì in zona gialla. Ad annunciarlo è il governatore Alberto Cirio: “Il rischio è molto concreto”. Poi spiega il perché del cambio colore: “Sforiamo con le terapie intensive. L’80% dei ricoverati in rianimazione non è vaccinato”.

La Regione, con apposita ordinanza, potrebbe disporre l’obbligo di mascherina all’aperto già a partire da venerdì.