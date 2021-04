CIRCOSCRIZIONI 5 E 6. «Fototrappole in tutte le periferie»

Le fototrappole promesse dalla Città di Torino dovrebbero arrivare entro e non oltre due mesi, intanto tra Vallette, Villaretto e Falchera persiste l’incubo delle discariche abusive. Anche dopo le pulizie dei volontari, come quella dei ragazzi di “Plastic free” che si è tenuta appena una settimana fa.

LE ZONE CRITICHE

Le foto scattate negli ultimi giorni parlano da sole e mostrano come gli incivili continuino a fare il bello e il cattivo tempo alle spalle delle istituzioni. Uno dei principali problemi arriva da strada della Dorera, al confine con Vallette, dove si possono trovare rifiuti di qualsiasi tipo abbandonati vicino agli alberi. Se la passa male anche la passeggiata di strada delle Vallette. Chi transita in bicicletta è costretto, suo malgrado, a fare lo slalom tra le masserizie. Da Vallette a Falchera, da via Traves a via degli Ulivi dove le discariche a due passi dai laghetti impongono più di una riflessione. Non cambiano i “paesaggi” anche passando con l’auto per strada Bellacomba e via Nuvolari.

Sotto i cavalcavia e i viadotti della nostra città la cattiva abitudine di abbandonare rifiuti ha già causato problemi a non finire. Frigoriferi, gomme per auto, pezzi di automobili, rifiuti, scarti di cantieri edili ma anche mobili finiscono per accumularsi e diventare preda dei piromani. Gli incendi danneggiano la stabilità delle strutture e mettono a repentaglio la vita degli automobilisti.

LA PROTESTA

Per i comitati cittadini, al momento, il progetto resta ancora un mezzo flop. «Sono state installate in prossimità delle nuove isole di raccolta rifiuti, mentre le località conosciute dagli scaricatori abusivi continuano ad essere terra di nessuno» sottolinea Lorenzo Ciravegna, segretario del comitato Bcps. «I numerosi e onerosi interventi di bonifica svolti dalla Città – conclude Ciravegna -, vengono vanificati dopo qualche settimana dai soliti incivili, bisogna intervenire con l’installazione di fototrappole in strada Vallette, strada della Dorera, strada Castello di Mirafiori e infine via degli Ulivi in attesa che venga ultimato il processo di riqualificazione del nuovo parco di Falchera».

Ma per l’assessore all’Ambiente di Palazzo Civico, Alberto Unia, i tempi dovrebbero ormai essere maturi. «Entro la fine della primavera – replica Unia -, il montaggio delle fototrappole dovrebbe essere ultimato». A breve ne arriveranno cinque. Due saranno assegnate a Falchera e Villaretto.