CIRCOSCRIZIONE 7. La collina che sogna il tram: «Portatelo in piazza Toselli»

Il sogno, a tre anni dalla decisione di lasciare il pre-collina senza tram, è quello di portare la linea 3 del Gtt in corso Gabetti e piazza Hermada. E forse, chissà, anche in piazza Toselli, dove fino agli anni ‘80 il tram passava davvero. Il progetto c’è ma bisognerà contare sulle risorse del Pnrr e su un bando che prevede di riqualificare alcune linee tramviarie (compreso il piano di portare una futura linea 12 all’Allianz Stadium). «Abbiamo chiesto un incontro all’assessore Foglietta – spiega il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri -. e crediamo che piazza Toselli sia una soluzione praticabile».

Al momento il 3 si attesta all’ospedale Gradenigo, poi da corso Tortona percorre via Farini e riprende il suo percorso naturale su corso Regina Margherita. Nell’attesa l’ex capolinea abbandonato, ai tempi della linea 6, in piazza Hermada, e il trincerone che taglia in due corso Gabetti, rivivono con il progetto Precollinear Park, dell’associazione culturale no profit Torino Stratosferica. L’idea, che ha già preso piede, ha portato alla realizzazione di un parco lineare e fruibile in un punto dove i vecchi tram non passano più dal 2017 (perché le vecchie vetture bidirezionali non potevano più essere messe in esercizio) e dove l’abbandono stava cominciando a prendere piede. La fermata su corso Gabetti, ricordiamolo, era diventata inutilizzata con la revisione del trasporto pubblico voluta dal Comune di Torino che – di fatto – aveva tagliato il passaggio del mezzo su rotaia. Nel dimenticatoio è poi finito anche il progetto per la realizzazione del parcheggio pertinenziale con annessa riqualificazione della piazza. E ora tutto potrebbe essere rimesso in discussione. «Per chi abita qui – racconta un residente -, sarebbe davvero una manna dal cielo».