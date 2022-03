Circoletto rosso, bocciofile e piscine: un piano per valorizzare gli impianti

Impianti abbandonati, momentaneamente chiusi e altri che avrebbero bisogno di migliorie per poter servire al meglio la cittadinanza. Sono le condizioni in cui versano molte strutture sportive della Circoscrizione 5: dalle bocciofile alle piscine passando per i campetti. Un problema oggetto delle attenzioni del centro civico, che attraverso il Pnrr punta a rimettere in sesto i suoi edifici. O almeno una parte. E’ il caso della piscina Lombardia, in corso Lombardia 95, e dei campi del Circoletto rosso, in strada Altessano.

LE CRITICITA’

Situazione in divenire per il bocciodromo Trombetta di corso Lombardia 174, attualmente chiuso da due anni, che a breve andrà a bando. Per la struttura è stato richiesto il cambio di vocazione d’uso. Dunque apertura anche a nuovi progetti sportivi, e non solo a quelli legati alle bocce. Guai più grossi anche per la bocciofila Sospello di via Sospello 204, a due passi dal Sempione. L’impianto, allo stato attuale, ha seri problemi strutturali al tetto. E quando piove, l’acqua entra all’interno non garantendone un uso nel tempo. Oggi la bocciofila non è in concessione, è vuota e perennemente a rischio occupazioni. Rappresenta, sicuramente, un grosso punto interrogativo.

IL REGOLAMENTO

Sicurezza e investimenti intelligenti. Sono le speranze del centro civico che punta a riqualificare le strutture sportive per prevenire problemi ulteriori, quali i vandalismi. E dunque non ripetere un altro caso Ivest. «E’ necessaria una modifica del regolamento sulla durata delle concessioni – ribadisce il coordinatore allo Sport della Circoscrizione 5, Luigi Borelli -, che deve essere congrua per permettere ai concessionari di ammortizzare eventuali spese di investimento». Ed evitare situazioni di abbandono come quella dei campetti di strada Altessano, a Lucento. Ridotti a pezzi dai vandali e dai ladri, e poi finiti nel mirino dei clochard. «Chiediamo all’assessore Carretta – continua Borelli -, un piano per valorizzare gli impianti. Ma esprimiamo soddisfazione anche per le aperture in corso».