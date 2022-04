CioccolaTò, il ritorno: dopo due anni di stop riecco la kermesse

Cioccolato che sgorga dai turet, barrette colorate con caramelle e sale rosa dell’Himalaya. E poi ancora eventi, workshop dei maestri pasticceri e incontri. Questo e tanto altro era CioccolaTò, la dolcissima kermesse dedicata al cibo degli dei, che oggi si prepara per il suo grande ritorno in città. Dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria, la manifestazione torna in autunno: dal 28 ottobre al 6 novembre, come annuncia il Comune presentando la lista degli eventi in programma per il 2022. Attualmente sono in corso gli incontri con gli organizzatori, per stabilire location, spazi e tante golose novità. Sono ancora molte le incognite a cui stanno lavorando i tecnici di Palazzo Civico, ma il ritorno della manifestazione principe del mondo del cioccolato è ormai cosa certa.

CioccolaTò, la storia

La manifestazione si svolge ogni anno a Torino fin dal 2004. Prima l’amore dei torinesi per il cioccolato si sfogava con Eurochocolate, ospitata all’ombra della Mole dal 2000 al 2002. Nei suoi anni di esordio CioccolaTò è stata organizzata dall’associazione Articiok. Poi nel 2010 un intoppo relativo al bando di gara ha costretto gli operatori a fermarsi. L’evento è poi tornato nella città subalpina in una doppia edizione, organizzata dal Gruppo Apice Srl, società di Perugia che ha vinto il bando per la gestione del marchio fino al 2015. Altri intoppi burocratici hanno fatto sì che la manifestazione fosse nuovamente interrotta per altri due anni: un boccone amaro nel regno delle dolcezze. Il 2018 poi è stato l’anno dei record, con 400mila presenze tra gli stand del centro città. E anche l’anno successivo CioccolaTò si è confermato un appuntamento amatissimo dai torinesi e dai turisti. Ai tormenti burocratici che hanno accompagnato la gara del 2017 si sono aggiunti i due anni di stop legati all’emergenza sanitaria, ma ormai il peggio sembra essere alle spalle.

Il ritorno

CioccolaTò infatti ritorna secondo il contratto siglato nel 2017 con la Etica Srl, che aveva acquistato il ramo d’azienda dalla Craun & Crest che vinse la gara. Il bando, spiegano da Palazzo Civico, aveva validità per quattro anni, due dei quali non sono stati usufruiti proprio a causa del Covid. «Non dimentichiamo che Torino è la città del cioccolato per eccellenza e forze dovremmo pubblicizzare di più e con maggiore costanza questa nostra eccellenza» commenta l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino. Per quanto riguarda poi nello specifico il ritorno di CioccolaTò lungo le vie del centro cittadino, l’assessore sottolinea come «tutte le iniziative che in città danno ossigeno a cittadini, turisti e operatori sono viste positivamente dall’amministrazione».