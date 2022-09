Cinque Stelle, domani il presidente Conte a Torino

Domani, mercoledì 7 settembre, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà a Torino per incontrare cittadini, attivisti, professionisti e rappresentanti del mondo industriale del Piemonte. La giornata si aprirà con due momenti riservati ai settori industriali e dell’innovazione.

Alle 14.45 un primo incontro al Competence Center di Torino a Mirafiori e alle 16 la visita ad una comunità energetica torinese, tra le prime sorte in Italia. Alle 17.15, nell’area pedonale di fronte al bar di via Vibò 33 a Torino, in Borgo Vittoria, il presidente Conte incontrerà i cittadini e i candidati.