Cinquanta momenti “best viral” da vedere tutti d’un fiato

Clip esilaranti e imperdibili. Il bimbo che piange, perché la pappa non gli piace, il cane che fa i bisogni sulla prua del motoscafo lanciato a tutta velocità, la ragazza che gioca a baseball nella camera d’albergo (fracassando una tv), lo squaletto che resta attaccato alle natiche di una bella fanciulla, il vecchietto che attraversa la strada e per poco non provoca un incidente: è la top 50 dei best viral videos immortalati su youtube. Da vedere, tutta d’un fiato!!