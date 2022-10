Cinghiale esce dal municipio e scorrazza per Ivrea: catturato e abbattuto [VIDEO]

Girava per il centro di Ivrea, indisturbato ma ferito. Ha fatto discutere, soprattutto sui social, la scena di un cinghiale che nella mattina di ieri, domenica 2 ottobre, è entrato nel Municipio della città ed è stato immortalato mentre usciva, proseguendo la sua corsa per via Varmondo Arborio disturbando anche un ciclista.

L’animale, ferito probabilmente da un colpo d’arma da fuoco durante una battuta di caccia e dunque spaventato, perdeva sangue e risultava pericoloso anche per gli automobilisti della zona. Catturato quindi dalla Polizia locale, è stato abbattuto poco dopo da una squadra di guardie venatorie.