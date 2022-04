CinemAutismo al Greenwich Village: la XIV edizione ritorna in presenza

Sabato 2 aprile sarà la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico: in Italia, infatti, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, colpiti 4,4 volte in più. Tra le varie iniziative che si terranno sul territorio per sensibilizzare sul tema, dopo due anni di proiezioni in streaming per via della pandemia, al cinema Greenwich Village di Torino ritorna in presenza CinemAutismo, la rassegna dedicata a cinema e spettro autistico, giunta alla sua XIV edizione. CinemAutismo è organizzata dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema, grazie al sostegno di Angsa Torino, Gruppo Asperger Piemonte, Anffas Torino, Fondazione Anffas Torino Dignitade Onlus, Fondazione Teda per l’autismo e Fondazione Crt. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino, dalla Città di Torino, da Fondazione Paideia Onlus e dal Comitato Siblings Onlus. La rassegna prevede la proiezione di tre film: Una escuela en Cerro Hueso di Betania Cappato, Here We Are di Nir Bergman e Dina di Dan Sickles e Antonio Santini. Il primo film è una pellicola argentina che racconta l’esperienza di una famiglia in un nuovo villaggio e una nuova scuola (alle 15.30 al Greenwich Village). Dina, premiato tra i documentari al Sundance Film Festival 2017, racconta invece una storia d’amore tra due persone nello spettro autistico (alle 18 al Greenwich Village); infine, Here We Are è un film israeliano – selezionato a Cannes nel 2020 – che racconta il rapporto tra un padre e il figlio autistico ormai adulto (alle 21 al Greenwich Village). Oggi alle 9.30, inoltre, al Cinema Massimo, Museo del Cinema e CinemAutismo hanno organizzato una proiezione gratuita riservata agli studenti delle scuole secondarie di II grado.