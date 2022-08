Cinema sotto le stelle con i film spaziali

Il pensiero non può che andare a Dante. Il poeta toscano, infatti, alla fine di ogni regno ultraterreno raccontato nella “Divina Commedia”, dedica un verso alle stelle. Cambiano le situazioni, dalla parola scritta si passa alle immagini di famosi film, ma è questo lo spirito che anima la rassegna gratuita “Cinema sotto le stelle”, in programma da stasera e fino al 9 settembre, ogni venerdì, a Infini.to il planetario di Pino Torinese. In programma ci sono cinque titoli fra i più noti nella storia del mondo di celluloide dedicati al tema “spazio”. Ad inaugurare la retrospettiva, ecco “Elysium”. Diretto da Neil Blomkamp e interpretato da Matt Damon e Jodie Foster, questo lungometraggio porta lo spettatore nel 2154 in un futuro distopico con l’umanità divisa tra pochi eletti che abitano una lussuosa stazione spaziale e il resto dell’umanità costretta ad abitare una terra inospitale e sovrappopolata . Venerdì 19 agosto il testimone passerà a “I Robinson, una famiglia spaziale”, film d’animazione Disney del 2007. E’ la storia di Lewis, un ragazzino cresciuto in orfanotrofio che si diverte a pasticciare con la scienza e riesce a costruire un apparecchio capace di far rivivere i ricordi. Le luci si riaccendono il 26 agosto per “Passangers”, che racconta le vicende dell’immensa astronave Avalon. Tra gli interpreti: Jennifer Lawrence e Chris Prait. Si torna a sognare mondi futuribili il 2 settembre, per la battaglia di un altro celeberrimo cartoon, ovvero “Mostri contro alieni”, diretto da Rob Letterman e Conrad Vernon. La chiusura, venerdì 9 settembre, è affidata a “Blade runner 2049” di Denis Villeneuve, seguito del capolavoro di Ridley Scott del 1982.