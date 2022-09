Ciclista travolta da un’auto: muore dopo 24 ore di agonia

Non ce l’ha fatta Alfonsina Martino, le gravissime condizioni in cui è arrivata all’ospedale Cto di Torino non le hanno lasciato scampo. La donna, 68 anni e residente nella frazione Arborea di Verolengo, è deceduta nella prima mattinata di ieri. I lunghi interventi chirurgici d’urgenza iniziati dal suo arrivo in ospedale non sono riusciti a salvarle la vita dopo l’incidente stradale in cui è rimasta coinvolta intorno alle 10 di venerdì in via per Casale. Era in sella alla sua bicicletta, Alfonsina, quando provenendo da viale Madonnina e dopo essersi immessa su via per Casale, è stata travolta da una Fiat 600 che sopraggiungeva. L’impatto, inevitabile, è avvenuto sul lato sinistro dell’autovettura condotta da L.V., 74 anni, anche lei residente a Verolengo. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica non ci sarebbe stato né il tempo né lo spazio fisico per consentire una frenata o, comunque, un qualsiasi tentativo di evitare lo scontro.

Il corpo della Martino, dopo aver impattato contro il cofano e il parabrezza dell’utilitaria, è stato sbalzato a terra e ha strisciato lungo la carreggiata per alcuni metri. Dopo essere stati attivati, sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa di Lauriano, gli agenti della polizia locale di Verolengo e i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Chivasso. Insieme all’elisoccorso del 118 che, atterrato in un campo poco distante, ha trasferito la donna al Cto di Torino. Le sue condizioni sono apparse sin da subito particolarmente gravi a causa dei traumi all’addome, al cranio e al torace riportati nell’incidente. Lievi invece, tanto da non richiedere un ricovero in pronto soccorso, le ferite per la conducente della Fiat 600: alcuni tagli provocati dai vetri del parabrezza che si è infranto in alcuni punti dopo lo schianto.

Sarà la Procura della Repubblica di Ivrea, che procede sul caso, a valutare ed eventualmente decidere se assumere provvedimenti nei confronti della conducente della donna nell’ambito della normativa sull’omicidio stradale ma al momento non risulterebbero fascicoli aperti in questo senso.

Alla luce anche del tragico esito della vicenda proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente da parte dei carabinieri di Chivasso. Intanto è cordoglio in tutta la frazione in cui viveva la donna e tra le strade di Verolengo per il dramma che, per l’intera giornata di ieri, ha tenuto col fiato sospeso i conoscenti che speravano che Alfonsina Martino potesse cavarsela.