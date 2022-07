Ciardi-Bernardeschi: «Così si è rafforzato il nostro amore»

Non è ancora chiaro come e dove proseguirà la carriera di Federico Bernardeschi, negli ultimi giorni accostato al Toronto di Insigne e Criscito. Però è chiaro che la sua storia d’amore con Veronica Ciardi funziona benissimo. La conferma arriva dall’ex gieffina, intervistata dal settimanale “Nuovo ”. «Siamo tornati insieme per amore, con molta fatica – ha raccontato la Ciardi -. Però continuavamo a vederci e siamo arrivati alla conclusione che fosse giusto stare insieme. Nel 2019 è nata Deva, a maggio del 2021 Lena. Dopo il reality la notorietà mi aveva travolto. Non rinnego nulla, ma ho sofferto».

Due figlie, ma magari ne arriverà un terzo: «L’intenzione di allargare la famiglia c’è. Noi riservati? Ognuno è libero di fare quello che vuole. A noi piace la vita semplice, normale. Non siamo molto social», racconta lei. E poi svela il suo grande sogno: «Io e Federico parliamo spesso di che cosa fare per metterci a disposizione delle persone che hanno bisogno. Mi piacerebbe collaborare seriamente con un’associazione di volontariato. Non è semplice come sembra: era un progetto che avevo con mio padre. Ora che papà non c’è più, sono ancora più motivata e Federico mi appoggia tantissimo. Questo è il progetto per il nostro futuro».

Un anno fa, subito dopo gli Europei, sono diventati marito e moglie con una cerimonia a Carrara, città natale del campione. E all’epoca intervistati da “Chi” avevano raccontato la forza del loro amore: «Uscivamo entrambi da due storie “tossiche”, ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’è voluto molto tempo, ma eccoci qui». La proposta di nozze era arrivata durante un viaggio alle Bahamas: «La solita paura mi ha fatto dire un sì che poi è diventato un ni e poi un no. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati. Proprio così. Ho capito che ci saremmo ripresi per sempre quando ho visto la sua vita e lui stesso cambiare». E la sua testardaggine ha avuto la meglio.