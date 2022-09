Ciak, si gira. E non si può parcheggiare. Nella giornata di lunedì 19 settembre, come informa la Tlf Service, si svolgeranno alcune riprese cinematografiche in orario diurno in piazza Maria Teresa. Per questo motivo, data l’ambientazione storica del film, non sarà possibile parcheggiare i veicoli nelle zone segnalate della stessa piazza, in via Giolitti, via Rolando, via della Rocca, piazza e via Cavour. Ecco l’avviso completo: