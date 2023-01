Chivasso, benvenuto al piccolo Diego: forse è il primo bimbo nato in Italia nel 2023

È nato alle 00.00 del primo gennaio all’ospedale di Chivasso, forse è il primo bimbo venuto alla luce in Italia nel 2023. Primato che Diego, primo figlio di mamma Annamaria Marigliano e papà Roberto Carluccio, “contende” a Ilary Elettra, nata a mezzanotte e un secondo a Catania, e a quattro bimbi venuti al mondo nella clinica Santa Famiglia di Roma negli istanti immediatamente successivi all’ingresso nell’anno nuovo.

Il piccolo Diego, che pesa 3,110 chili ed è lungo 50 centimetri, è nato con parto naturale e sta benissimo, per la felicità della mamma, commessa 43enne, e del papà, 33 anni. Entrambi sono di Strambino e per loro il 2023 non poteva cominciare meglio.