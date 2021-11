Chivasso, annullato il sequestro: riapre la Torteria negazionista

Dopo quasi sette mesi di chiusura riapre ufficialmente la Torteria di Rosanna Spatari in via Orti, nota per essere “covo” dei negazionisti di Chivasso e non solo.

L’attività era finita al centro delle polemiche per una serie di iniziative organizzate dalla proprietaria, tra i quali alcuni aperitivi “disubbidienti” ai quali partecipavano negazionisti provenienti da tutti il Piemonte. Eventi che portarono il Gip del Tribunale di Ivrea ad optare per la chiusura, nello scorso maggio, dell’esercizio per ripetute e gravi violazioni delle norme anti Covid e mancato rispetto delle conseguenti sanzioni amministrative.