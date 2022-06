Chiude il dormitorio degli spacciatori. I clochard: «Adesso andiamo in strada»

Ha la tuta del Real Madrid, Karim. Che si chiama come Benzema, appunto centravanti della squadra spagnola. «Ma io faccio il rider di Glovo». E come altri clochard ha trovato un riparo nel dormitorio di via Traves. La struttura delle Vallette, al confine con Savonera, ha aperto d’inverno per accogliere i senzatetto, ma a fine mese chiuderà i battenti. Molti clochard di questa decisione erano all’oscuro, e ora sono disorientati. «Dove andiamo?», si chiedono, mentre alle 8 escono dai cancelli, e ci rientreranno alla sera. L’altro giorno, la municipale ha fatto un blitz al dormitorio. Volanti, agenti e pure il Nucleo cinofili. Perché in via Traves si spaccia droga, specie crack. I clochard confermano: «Qui vendono droga», dice Karim. Un altro senzatetto, racconta: «Ci sono pusher che vanno in giro a chiedere se vuoi crack. Un pezzo costa dai 25 ai 35 euro. Chi lo compra poi va a fumare fuori». Motivo per cui i vigili hanno effettuato il blitz, durante il quale sono stati allontanati circa venti soggetti, la maggior parte di origine nordafricana. «Si trattava di persone già note alle forze dell’ordine, che spacciavano droga o bevevano – spiega Marco Pichetto, responsabile dei dormitori emergenziali -. Gli ospiti abituali della struttura non sono stati mandati via». Dunque, l’operazione è stata messa in atto proprio in concomitanza con l’imminente chiusura del dormitorio di via Traves.

Nell’ultima notte, all’interno dei moduli si contavano 88 senzatetto ma la struttura, pensata per ospitarne da un minimo di 70 a un massimo di 100, a volte ne ha accolti 130, rischiando il collasso. E visto che si avvicina il liberi tutti, è stata fatta un’operazione di “alleggerimento”, allontanando i clochard più problematici, molti dei quali sono stati trovati in possesso di droga e senza documenti. Ma la domanda è: ora, dove andranno a dormire queste persone? Una casa non ce l’ha nessuno. Qualcuno è stato sfrattato di recente, come Antonio. «Abitavo in via Principessa Clotilde, mi hanno cacciato martedì scorso. Dove vado? I dormitori sono tutti occupati. Spero solo di non tornare in un posto come questo. C’è tanta sporcizia». Daniele, un altro clochard, conferma: «E’ uno schifo, dormiamo in mezzo alle mosche, del resto qui prima c’era il mattatoio». Radwan, giovane maghrebino, dice: «Ho una sorella ma non posso andare da lei. Andrò a dormire a Porta Palazzo».

Il rischio ora è che i senza fissa dimora in uscita da via Traves vadano ad ingrossare le fila dei clochard già presenti in città. «Gli assistenti sociali stanno lavorando per trovare delle soluzioni – conclude Marco Pichetto -. Gli ospiti inizieranno presto i colloqui per andare a dormire altrove. L’obiettivo è di sistemare circa il 90% delle persone».