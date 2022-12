Chiesto l’ergastolo per Cospito, atti rinviati a Consulta. Corteo degli anarchici [FOTO e VIDEO]

La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha rinviato alla Corte Costituzionale la decisione sulla concessione o meno delle attenuanti per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino dopo che il procuratore generale aveva chiesto l’ergastolo per il primo.

COSPITO, LE ACCUSE

Condannato all’ergastolo perché ritenuto responsabile della gambizzazione di Roberto Adinolfi e per aver piazzato due ordigni di lieve intensità nella Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, Cospito è dal 20 ottobre in sciopero della fame.

ANARCHICI IN CORTEO AL PALAGIUSTIZIA

Nella mattinata di oggi, prima dell’inizio dell’udienza, un folto gruppo di anarchici ha manifestato proprio sotto il Palazzo della Giustizia di Torino, esponendo striscioni e intonando cori in sostegno di Cospito e Beniamino. Più tardi i manifestanti si sono anche mossi in corteo.

LA DIGOS IDENTIFICA 120 MANIFESTANTI

La Digos della Questura di Torino ha identificato tramite le videocamere di sorveglianza 120 anarchici, alcuni dei quali arrivati da Roma, Genova e Trento. Contestati il lancio di fumogeni e bombe carta e l’aggressione ad un barista, che ha riportato ferite al volto e alla testa.

OCCUPATA LA STRADA, IL VIDEO



IL PROCESSO COSPITO, VIDEO di Tonino Di Marco