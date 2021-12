Chiesti 11 anni per Roberto Rosso, quattro per l’ex tronista Interrante

Pene che vanno fino a 23 anni di reclusione, per un totale di 300 anni, sono state chieste ieri dalla Dda di Torino al maxi processo per ‘ndrangheta Carminius-Fenice. Davanti al collegio presieduto dal giudice Alberto Giannone, il pm Paolo Toso ha chiesto condanne per 26 imputati e tre assoluzioni.

Undici anni sono stati chiesti per l’ex assessore regionale Roberto Rosso, difeso da Giorgio Piazzese e Gabriele Filippo, 12 per l’imprenditore Mario Burlò (avvocati Domenico Peila e Maurizio Basile), 12 anni per l’agente immobiliare Ivan Corvino (difeso da Saverio Ventura). Per quest’ultimo i pm hanno chiesto invece l’assoluzione per i reati di estorsione e usura. Le pene più alte sono state chieste per Francesco Arone (21 anni e 3 mesi), Salvatore Arone (17) e Antonino Defina (17) – difesi da Roberto Macchia.

Sono “figure di spicco”, secondo la procura, della ’ndrangheta trapiantata a Carmagnola. Quattro anni di reclusione sono stati chiesti per l’ex modello e opinionista tv Daniele Interrante: secondo l’accusa avrebbe avuto a che fare con una società pubblicitaria considerata una “cartiera”, costituita per il riciclaggio di denaro.

